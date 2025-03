BlackRock har avtalt å kjøpe to store havner i Panama-kanalen eid av det Hongkong-baserte konglomeratet CK Hutchison, skriver Financial Times med henvisning til en pressemelding fra selskapet.

Et konsortium bestående av BlackRock, Global Infrastructure Partners og Terminal Investment vil kjøpe en 90 prosent eierandel i selskapet som eier og driver de to havnene i Balboa og Cristóbal i Panama.

Avtalen inkluderer også en 80 prosent eierandel i CK Hutchisons havnevirksomheter, som driver 43 havner i 23 land, inkludert Storbritannia og Tyskland. Selskapet driver også havner i Sørøst-Asia, Midtøsten, Mexico og Australia.

Seier for Trump?

USAs president Donald Trump sa i sin innsettelsestale at USA vil ta tilbake Panama-kanalen. I talen hevdet Donald Trump at amerikanske skip blir avkrevd for høye avgifter, og at Kina drifter kanalen.

– Jeg vil understreke at transaksjonen er rent kommersiell av natur og helt uten tilknytning til nylige politiske nyhetsrapporter om Panama-havnene, sier Frank Sixt, direktør i CK Hutchison.

CK Hutchison forventer å motta over 19 milliarder dollar i kontanter etter justering for minoritetsinteresser og tilbakebetaling av lån. Selskapet påpeker at avtalen fortsatt må gjennom due diligence, signering av endelige avtaler og vanlige fullføringsprosedyrer.

– Derfor bør investorer være forsiktige med CK Hutchison-aksjer til transaksjonen er fullført, heter det.

CK Hutchison, kontrollert av Hongkongs rikeste mann, Li Ka-shing, og hans familie, er investert i havner, detaljhandel, telekommunikasjon og infrastruktur. Havnevirksomheten utgjorde rundt 9 prosent av selskapets totale inntekter på 461,6 milliarder Hongkong-dollar i 2023.