Støre sier at ingen i EU vil legge toll mot Norge

–⁠ Dette får i utgangspunktet ingen direkte konsekvens for norsk næringsliv, ut over at tollsatsene som innføres, er negative for verdensøkonomien. Dermed er det heller ikke positivt for norsk økonomi og norske bedrifter, sier Støre (Ap) til VG om virkningen av Trumps tollmur mot Canada, Kina og Mexico.

Statsministeren er på reise i Nord-Norge i starten av denne uken. Der har han blant annet besøkt Mo Industripark.

– Det første du får høre på nesten alle bedrifter, er en uro for at han med Europa skal rammes. Fordi 70 prosent av norsk eksport går til EU.

Han sier dialogen med EU om å komme på innsiden av deres tollbeskyttelse er god.

– Det er ingen i EU som ønsker å legge toll mot Norge. En tollmur for å beskytte EU mot mulig import utenfra vil kunne treffe oss. Det mener vi bør kunne håndteres innenfor EØS-avtalen.

(NTB)