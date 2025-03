Saken oppdateres.

Fredag besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj president Donald Trump i Det hvite hus. Det gikk ikke som planlagt. I stedet for å signere den ventede mineralavtalen som skulle styrke forholdet mellom ukrainerne og USA, ble Zelenskyj skjelt ut av både Trump og visepresident Vance.

Kilder opplyser nå til Reuters at avtalen vil bli signert, og Trump ønsker å kunngjøre avtalen i sin tale til Kongressen tirsdag kveld (03:00 i norsk tid). Kildene understreker at avtalen ennå ikke er signert og at situasjonen kan endre seg.

Tirsdag meldte flere nyhetsbyråer at Trump pauser all militærhjelp til Ukraina. Presidenten ønsker angivelig å se en forpliktelse til å oppnå fred. Zelenskyj var raskt ute på sosiale medier og uttalte følgende.

– Når det gjelder avtalen om mineraler og sikkerhet, er Ukraina klar til å signere den når som helst og i et passende format. Vi ser på denne avtalen som et skritt mot større sikkerhet og solide sikkerhetsgarantier, og jeg håper virkelig den vil fungere effektivt, skrev han på plattformen X.

Han har også sagt han var positiv til talen etter det katastrofale møtet på fredag.