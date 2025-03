– Det vi har å gjøre med her er ikke en vanlig politiker, men en forretningsmann.

– Er det mulig at han både vil inngå fred, og gjøre en god deal? vil Solberg vite.

– Absolutt. Problemet er bare at hvis du ikke får sikkerhetsgarantier som er verdt noe, er sannsynligheten for at Russland går tilbake inn i Ukraina veldig stor. Det som er bekymringsfullt er at Trump ser ut til å være naiv i måten han møter Russland på, svarer Listhaug.

– Han gjengir russisk propaganda. Jeg mener at vi må jobbe inn mot den amerikanske administrasjonen, men også kongressen. Der er det mange som er glad i det transatlantiske samarbeidet og har mer kunnskap om Russland, legger hun senere til.

– Særdeles skeptisk

Rent overordnet er det en sjelden tverrpolitisk enighet i diskusjonen rundt Russland, Ukraina og USA. Ingen av partiene i debatten var uenige i at situasjonen er alvorlig. Alle politikerne vil ruste opp norsk forsvar, bemerker Barth Eide.

Men fløypartiene sørget for at det fortsatt ble nok debatt i Debatten.

Guri Melby i Venstre vil at Norge skal vurdere å sende inn «boots on the ground,» som hun selv kaller det. Vedum er uenig:

– Det er jeg utrolig skeptisk til. At Norge i vår posisjon, skal begynne å snakke om å sende norske gutter og jenter inn i Ukraina, det må vi ta langt frem i tid og det må være særedeles gjennomtenkt.

MDG tok til ordet for å knytte sterkere bånd til EU. Vedum er, åpenbart, uenig:

– Det er en fullstendig avsporing. Det er NATO som er det helt bærende. Det er på ingen måte klokt at vi nå, midt i stormaktsrivalisering, skal si fra makt til det norske Stortinget til Brüssel.