Stortinget kan gå i bullshit-fella

– Det kan godt hende at Stortinget trenger lederutvikling, men faren med slike bestillinger er at man ganske fort kan miste gangsynet litt. Det selges inn mange rare konsepter i den delen av konsulentbransjen – og den delen av akademia, for den saks skyld, sier professor Tom Karp ved Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania.

Det kan godt hende at Stortinget trenger lederutvikling, men faren med slike bestillinger er at man ganske fort kan miste gangsynet litt. Tom Karp, professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania

Professor Karp mener på generelt grunnlag at store kontrakter med konsulentbyråer burde være mer kvalitetssikret for å hindre vagt formulerte bestillinger. Han er en av flere som forsker og underviser i ledelsesfag som mener det er betimelig med et varsku om bruken av generiske og abstrakte konsepter i bransjen. Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, Linda Lai, skrev i begynnelsen av februar en kronikk om det forskere kaller bullshit-spillet. Hun skriver blant annet:

“Mye tyder på at bullshit brer seg. Ikke minst på områder der det konkurreres om makt og innflytelse, som politikk, ledelse, journalistikk og sosiale medier. Ledere, HR-folk, IT-stab og markedsførere strør stadig om seg med tomme slagord, nye begreper og forkortelser, pakket inn i påstander som gir liten eller ingen mening. Ofte med god støtte av innleide konsulenter. Motstanden er ofte liten.”

Ledermyter: Professor Tom Karp forteller at det er en hel bransje som har interesse av å fremsnakke ledermyter. Foto: Høyskolen Kristiania

– Skal redusere bruken

Kapital har i den senere tid kunnet avdekke at Stortinget har inngått to rammeavtaler på til sammen over én kvart milliard kroner til hva som kort kan karakteriseres som ledelses- og organisasjonsutvikling. Vi sier “kan” her fordi smørbrødlisten over hva Stortinget faktisk vil, kan fremstå både vag og overlappende. Her følger noen utdrag fra den såkalte oppdragsforståelsen som ble gitt konsulentbyråene da den største rammeavtalen på 200 millioner kroner ble utlyst:

Les også – Et vanvittig sløseri Stikk i strid med nylig avgåtte finansminister Trygve Slagsvold Vedums klare linje om redusert konsulentbruk i Staten, har Stortinget lagt 60 millioner kroner på bordet for å hyre inn konsulenter til organisasjons- og lederutvikling. En kostnadspost stortingspresidenten innrømmer at han ikke er kjent med.

Setter ned foten for konsulentbruk etter Kapital-avsløring Torsdag kunne Kapital avsløre at Stortinget har lagt 60 millioner kroner på bordet for leder- og organisasjonsutvikling. Nå får avtalen kraftig kritikk fra stortingspresident Masud Gharahkhani, som opplyser at han har "satt ned foten".

Vil svi av en kvart milliard på konsulenter: – Dette kan ikke forsvares Hva er egentlig en moderne arbeidsplass? Stortinget er ikke helt sikre, så de har inngått en rammeavtale verdt 200 millioner kroner med fem større konsulentselskaper for å finne ut av det. Det får stortingspresidenten til å steile.

“Stortingets administrasjon skal utvikle en integrert digitaliseringsstrategi ... . Stortingets administrasjon skal arbeide med prosesstyring/-ledelse, og skal både utvikle en ambisjon på området, samt lage en plan for fremdrift for å møte denne ambisjonen ... . Stortingets administrasjon skal utvikle perspektiv- og langtidsplaner basert på strategier og strategiske utfordringer (det strategiske grunnlaget), slik at nødvendige tiltak/prosjekter og tilhørende risikoer kan håndteres i virksomhetens styringsprosesser ... .”

Den andre avtalen er på 60 millioner kroner og går mer spesifikt på lederutvikling og coaching av administrasjonen. Her etterspør Stortinget ting som “strategisk kompetanseutvikling”, “kartlegging og analyse av kompetansebehov”, “endringsledelse”, “prosessledelse”, “individuell coaching og veiledning av ledere”, “ledergruppeutvikling” og så videre.

Etter at Kapital begynte å ettergå disse avtalene, ble det kjent at presidentskapet på Stortinget ikke var informert om pengebruken. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har rettet kraftig kritikk mot administrasjonen ved direktør Kyrre Grimstad. Han har beskrevet pengebruken som uforsvarlig. Nå har han bedt administrasjonen kutte ned på bruken av konsulenter.

Presidentskapet har nå fått en grundig gjennomgang av de to rammeavtalene og har nå gitt klare føringer til direktøren om å redusere bruken av konsulenter. Masud Gharahkhani (Ap), Stortingspresident

– Presidentskapet har nå fått en grundig gjennomgang av de to rammeavtalene og har nå gitt klare føringer til direktøren om å redusere bruken av konsulenter, og å få på plass en strategi for å bygge opp egen kompetanse i administrasjonen, skriver Gharahkhani i en epost.

Stortingets direktør, Kyrre Grimstad, påpeker overfor Kapital at dette dreier seg om en større modernisering av Stortinget, og at beskrivelsene i rammeavtalene ikke må leses som konkrete oppdrag.