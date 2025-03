– Så for alle venner av USA som hadde håpet at denne tollkrigen skulle avblåses, så fikk man en lang passasje om det.

Mjelde mener også at Trump virket klar for handelskrig

– Han signaliserte at tollen ikke er et forhandlingsverktøy, men et politisk mål i seg selv, sier han.

Tause demokrater

Presidentens tale til nasjonen skal i utgangspunktet favne hele Kongressen og hele det amerikanske folk, men flere kommentatorer mener den framsto mer som en valgkamptale.

Den ble møtt med kraftig applaus fra republikanerne, mens demokratene satt tause med steinansikter. I løpet av talen forlot en rekke av dem salen.

Flere hadde også sørget for å ha på seg i symbolske slips, skjerf og sløyfer i blått og gult for å vise støtte til Ukraina. Andre var kledd i rosa klær for å protestere mot det de mener er Trumps kvinnefiendtlige politikk.

Demokraten Al Green fra Texas endte med å bli kastet ut etter å ha avbrutt talen flere ganger. Ifølge Mjelde gikk han for langt.

– Folk flest kommer til å se på ham som en bråkmaker som ikke klarte å kontrollere seg selv, og det stilte bare Trump i et godt lys, sier Mjelde.

God TV-underholdning

Trump, som også har bakgrunn i underholdningsbransjen, sørget dessuten for å skape følelsesladde og minneverdige øyeblikk på podiet, som egnet seg spesielt godt for TV, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Blant annet ble en av hans inviterte gjester, en 13 år gammel kreftpasient, utnevnt til agent i hans Secret Service-beskyttelsesteam.

Han ropte også opp en student som satt i salen, og kunngjorde – til studentens åpenbare overraskelse og glede – at han hadde fått plass ved det prestisjetunge militærakademiet West Point.