Sps valgkomité bekrefter: Vil ha Vedum, Gram og Toppe som ny ledertrio

Det skjer etter at flere medier tirsdag erfarte opplysningene.

– Trygve, Bjørn Arild og Kjersti vil være en god trio til å lede partiet framover. Valgkomiteen har arbeidet godt og snakket med mange. Trygve har solid støtte i partiet. Bjørn Arild og Kjersti står også sterkt i partiorganisasjonen. De er motiverte til å ta fatt på oppgaven som nestledere, sier Ole Herman Sveian, som leder valgkomiteen.

For en drøy måned siden kunngjorde dagens Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim at hun ikke stiller til gjenvalg. Kort tid etter uttalte Gram at han var åpen for å tre inn i partiledelsen. Han gikk av som forsvarsminister tidligere i år etter at Sp gikk ut av regjeringen, mens Toppe var barne- og familieminister.

Flere Sp-topper gikk tirsdag ut med en advarsel til valgkomiteen om å ikke vrake Emilie Enger Mehl, som da ikke innstilles. Vedum har vært partileder siden 2014, og fylkesleder for Senterpartiet i Møre og Romsdal, Odd Helge Gangstad, ser Mehl som Vedums klare arvtaker.

– Vi velger kanskje den neste lederen av partiet. Så dette er et viktig valg, sa han til Nationen tirsdag.