Donald Trump har ikke ligget på latsiden etter at han returnerte til Det hvite hus for seks uker siden. Natt til onsdag norsk tid snakket han om rikets tilstand i én time og 40 minutter – i den lengste talen en amerikansk president noensinne har holdt i Kongressen.

Mye av taletiden gikk med til tollsatser, men Trump benyttet også anledningen til å kritisere forgjengeren Joe Bidens CHIPS Act ytterligere – dagen etter at Taiwan Semiconductor (TSMC) annonserte investeringer på 100 milliarder dollar i tre nye fabrikker for avansert chip-produksjon i USA.

– Vi gir dem ikke noen penger. CHIPS Act er en fryktelig, fryktelig sak. Vi gir hundretalls milliarder dollar. Det betyr ingenting. Alt som var viktig, var at de ikke ønsket å betale toll, sa Trump ifølge Politico med henvisning til TSMC.

Første fabrikk er i gang

CHIPS and Science Act, som er lovens fulle navn, setter av 39 milliarder dollar i tilskudd til selskaper som vil bygge nye halvlederfabrikker i USA. Avisen påpeker derimot at mesteparten av midlene allerede er lovet ut til halvlederprodusenter og ble kontraktsfestet innen utgangen av Biden-administrasjonens regjeringstid.

LOVER INVESTERINGER: TSMC, der C.C. Wei er konsernsjef og styreleder. Foto: Bloomberg

TSMC, som produserer 90 prosent av verdens mest avanserte halvledere for kunder som Nvidia og Apple, har tidligere forpliktet seg til å investere 65 milliarder dollar i bygging av tre fabrikker i Arizona. Kontrakten som ble signert med Biden-administrasjonen er underlagt CHIPS Act, og selskapet har mottatt minst 1,5 milliarder dollar av sin totale tildeling på 6,6 milliarder dollar via loven.

Den første TSMC-fabrikken i Arizona har masseprodusert chips siden oppstart sist måned, og på mandagens pressekonferanse i Det hvite hus opplyste konsernsjef og styreleder C.C. Wei om at den sysselsetter omkring 3.000 ansatte.

– Kan gradvis øke tollen

Trump har gått til angrep på halvlederloven før, og etter tirsdagens uttalelser er det fremdeles uklart om han har planer om å betale ut resten av midlene.

FIKK TRUMP-BESKJED: Speaker Mike Johnson (t.h.) i Representantenes Hus. Her sammen med visepresident JD Vance. Foto: Bloomberg

– Du bør kvitte deg med CHIPS Act, og det som er igjen bør du bruke til å redusere gjelden eller til hvilket som helst annet formål du ønsker, sa presidenten ifølge Politico med adresse til speakeren i Representantenes Hus Mike Johnson.

Nesten all TSMC-produksjon foregår i dag i geopolitisk risikable Taiwan. Investeringsforpliktelsene selskapet nå har gjort i USA tar ned denne risikoen, og Trump understreket mandag betydningen av at USA tar kontroll over halvlederproduksjonen.

– Vi kan gradvis øke tollen for å bringe halvlederindustrien hjem til USA. Hvis TSMC hadde investert i Taiwan, ville de ha måttet betale en toll på 25, 30 eller 50 prosent, eller høyere, sa presidenten.