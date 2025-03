Det er en måling som Opinion har gjennomført for Altinget og ABC Nyheter som viser en kraftig økning for EU-tilhengerne, fra 30 til 40 prosent, og en tydelig nedgang for nei-siden, fra 56 til 49 prosent.

Det betyr at forspranget til nei-siden er redusert fra 26 til 9 prosentpoeng.

– Endringen er stor. Det må politikerne ta innover seg, sier seniorrådgiver Martin Stubban i Opinion til Altinget.

Slik reagerer Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på målingen:

– Det siste Norge trenger nå, er en ny opprivende EU-debatt, sier han til ABC Nyheter.

– Signifikant økning

Sist gang Opinion gjennomførte samme måling for de to avisene, var i august, da ja-siden som nevnt fikk 30 prosent.

– Økningen er signifikant, altså er den reell, sier Stubban i Opinion til Altinget.

Han mener sier det er naturlig å se mot EU når folk ser at USA ikke er til å stole på lenger:

– Vi leser i nyhetene at flere nordmenn frykter krig. Alt tyder på at det er uroen rundt økonomi og sikkerhet som gjør at ja til EU går fram.

– Vi ser en utrygg verden rundt oss

– Når vi ser en utrygg verden rundt oss, så har vi det med å søke til trygghet. Og det er klart når forsvarsministerne til EU møtes nå på torsdag, så er ikke det et kaffeslabberas. De sitter jo og diskuterer forsvarspolitiske initiativer som Norge veldig gjerne vil være en del av, og veldig ofte da ber om å få lov til å være en del av, sier leder i Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, til ABC Nyheter.

– Men vi er ikke med på å utvikle det. Og nå er det på tide, mener jeg, at vi skal bidra til å utforme det Europa som vi er en uløselig del av, legger hun til.

Nordby Lunde påpeker at Norge i dag er det eneste Nato-landet som grenser mot Russland som ikke er med i EU.

– Et medlemskap i EU ville tatt Norge i grunnleggende feil retning. Avstanden mellom vanlige folk i Norge og eliten og byråkratiet i Brussel er svært lang. Folk flest i Norge ville mistet innflytelsen over utviklingen av landet vårt, sier Vedum til ABC Nyheter.

Opinion-målingen viser at andelen norske velgere som ønsker EU-medlemskap, øker med alder.