Danmark: Stoler på at Trump vil respektere Grønlands ønsker

– Det blir ikke sånn at man kan ta en del av kongeriket. Det sier vi veldig klart, det kommer ikke til å skje. Men hvor Grønland ønsker å bevege seg hen i framtiden, det blir opp til grønlenderne selv å bestemme, sier Poulsen onsdag.

Kommentarene hans kommer etter at Trump natt til onsdag holdt en tale der han igjen tok opp ønsket om at USA skal ta over Grønland fra Danmark.

– Jeg tror at vi kommer til å få Grønland. På den ene eller andre måten kommer vi til å få det, sa Trump, som tidligere ikke har avvist bruk av militær makt for å få Grønland.

Poulsen viser til at Trump ga uttrykk for at han vil respektere grønlenderne.

– Hvis man skal notere seg noe i en eller annen form for positiv retning i det Trump sa i talen, så er det jo også det han gir uttrykk for. At han har respekt for den grønlandske befolkning og deres ønsker, sier Poulsen.