Donald Trump har benådet de som angrep kongressbygningen for å reversere valgtapet i 2020. Han har plassert lojale støttespillere i FBI og militæret. Han har rensket i justisdepartementet som nå dropper saker mot Trumps venner.

Ifølge nyhetsbyrået AP har han også tatt kontroll over den føderale valgkommisjonen. Mediehus som rapporterer ting han ikke liker, har blitt straffet. Flere hevder at han også trosser rettsordrer.

I talen om rikets tilstand tirsdag understreket Trump at han hadde endret retning på landets økonomi, innvandringspolitikk, utenrikspolitikk og handelspolitikk gjennom å innføre toll på varer fra en rekke land.

I talen gjentok han også at han fortsatt er innstilt på å ta kontroll over Grønland «på den ene eller andre måten», og ta tilbake Panamakanalen.

– Nesten pinlig grovt

Det var mange som advarte om at USAs demokrati kunne bli truet under en ny presidentperiode med Trump. De seks første ukene med Trump i stolen har ikke dempet disse bekymringene.

– Trump bruker den klassiske oppskriften for valgt autoritært styre. Det er nesten pinlig hvor grovt det er, sier Brendan Nyhan fra Dartmouth College til AP.

Han er en av over 800 statsvitere som har signert et brev hvor de advarer om at Trump undergraver rettsstaten og den grunnleggende konstitusjonelle maktfordelingen.

Ifølge Nyhan minner noen av grepene Trump har tatt om andre autoritære ledere som vant demokratiske valg for så å samle makten. Han nevner Ungarns Viktor Orban som et eksempel.

Journalisten Maria Ressa ble tildelt Nobels fredspris i 2021 etter å ha blitt forfulgt av den tidligere filippinske presidenten Rodrigo Duterte. Hun mener Trumps grep utgjør en trussel mot demokratiet.

– Jeg føler det som om jeg lever gjennom dette to ganger, sier Ressa til AP.

Velgerne ønsker sterk president

Trump dyrker bildet av seg selv som en sterk mann, og skrev følgende på sitt eget sosiale nettverk, Truth Social:

– Den som redder sitt land, bryter ingen lov, et sitat som ofte er tilskrevet Napoléon Bonaparte.

Trumps tilhengere hevder at han faktisk prøver å bevare det amerikanske demokratiet ved å gi velgerne det de ønsker – en sterk president.