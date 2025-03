Høyre-lederen varsler sammen med Frp-leder Sylvi Listhaug at de vil ta saken til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og sende brev til regjeringen, skriver VG.

Mandag skrev Dagens Næringsliv om våpenprodusenten Nammo som havner bak et Tiktok-datasenter i køen for å få nok strøm.

Samme dag garanterte statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) at Nammo skulle få nødvendig strøm, mens dagen etter uttalte energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB at regjeringen fortsatt jobber med saken for å avklare hjemmelsgrunnlaget.

– Vi stusser i fellesskap på måten regjeringen har kommunisert dette med energitilgangen til Nammo. Regjeringen har tidligere gitt inntrykk av at dette er løst, men så kommer vi nå i en situasjon hvor vi i realiteten ser at det ikke er løst likevel, sier Solberg til VG.

– Jeg mener at regjeringen i mediene har gitt et inntrykk av at alt er i orden. Men hvis Nammo ikke tør igangsette byggingen av en tredje- og fjerde produksjonslinje, så mener jeg at dette er politisk spinn, fremfor å vise faktisk handlekraft, sier Solberg videre.

– Nå vi føler oss ført bak lyset av regjeringen, legger Frp-leder Sylvi Listhaug til.

