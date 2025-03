Vil Trump ta Svalbard også?

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 07.03.25.

I sin tale til Kongressen 4. mars, hvor han skamroste seg selv, kom president Donald Trump med en serie nye løgner, han trakasserte politiske motstandere, han snakket mye om toll og handelskrig som han ikke forstår så godt, og han gjentok tidligere krav om å overta Grønland og Panamakanalen.

Det som før ble oppfattet som sløvhet hos en mektig politiker, skal bli realpolitikk.

«Jeg har en hilsen til folket på Grønland. Vi trenger Grønland for nasjonal og internasjonal sikkerhet,» sa Trump i Kongressen.

Han tenker seg altså at USA skal kunne overta en del av et uavhengig land, som til og med er et Nato-land. Bare å snakke om slikt er dumskap. Grønland er en del av Danmark, og slik vil det være. Men Trump truet med ordene «vi kommer til å få det. På en eller annen måte vil vi få det.»

Han sa ikke et ord om Ukraina og USAs ynkelige holdning der i sitt mer enn timelange foredrag, men Grønland vil han ha.

Og, utrolig nok, fortsatte han med Panama og Panamakanalen.

«Prosessen om å ta tilbake Panamakanalen pågår fortsatt,» sa Trump til USAs politiske elite, dommere og ledere i det sivile og forsvaret.

Hva skal de tro om landets president? Er han en klovn og tulling?

Panamas president, Jose Raul Mulino, kommenterte med at «noen ganger lyver Trump. Panamakanalen er ikke i en prosess for tilbakeføring. Jeg avviser, på vegne av Panama og alle panamanere, denne fornærmelsen av sannheten og nasjonens ære.»

Panamakanalen, bygget av USA, ble overdratt til Panama i 1999.

Trump lyver og lyver.

Får Trump og USA ikke Grønland, og det får de ikke, kan vi tenke oss at han kanskje vender seg mot Svalbard. Er Norge forberedt på noe slikt? Eller er Svalbard åpent land for gribbene?

Svalbardtraktaten ble inngått i 1920 i Paris mellom 46 land, og den sier at alle land som undertegnet traktaten, skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard. Men Svalbard tilhører kongeriket Norge.

Kanskje noen hvisker Donald Trump i øret at Russland har sin lille enklave på Svalbard i Barentsburg. En russisk koloni. De, og alle andre, har rett til å drive økonomisk virksomhet som gruvedrift, fangst og fiske.

Svalbard er et lettere bytte enn Grønland. Er Norge forberedt på noe slikt, med de nye tider og Donald Trump. Alt er mulig nå.

Trump forhandler ikke, han krever. I handelspolitikken sier han at «hvilken toll de enn legger på oss, så legger vi toll på dem. Hvordan de enn skattlegger oss, skal vi skattlegge dem.»

Trump sier at tidligere president Joe Biden var en katastrofe. Trump blir verre.