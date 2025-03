Stoltenberg anklager Listhaug for tillitsbrudd

– Vi er helt i begynnelsen av en prosess. Jeg har drøftet dette de siste dagene med noen få partier. Fremskrittspartiet fikk et førsteutkast til et notat i fortrolighet. Jeg har aldri opplevd før at et parti da snur seg rundt og går til pressen med det. Det er et tillitsbrudd, det er skuffende, sier Stoltenberg til Aftenposten.

Torsdag gikk han ut med ønsket om å sette ned en skattekommisjon for å legge grunnlag for et skatteforlik.

Frp-leder Listhaug gikk samme dag ut med ramsalt kritikk av det hun mente var politisk spill.

– Grunnen til at vi går ut offentlig, er at vi synes mandatet er så drøyt. Det er et av de mest politiske mandatene jeg kan huske. Det er åpenbart et forsøk fra Stoltenberg på å sminke bruden før valgkampen. De ønsker å ta en ekstremt viktig skattedebatt bort fra valgkampen, sier Listhaug.

Hun trakk fram blant annet at utvalget ifølge henne skal legge til grunn en nedgang i petroleumsvirksomheten, noe Frp er imot. Hun reagerte også på at utvalget skal se på hvordan skatter og avgifter bør tilpasses økte kostnader for husholdninger og bedrifter som følge av klimaomstillingen og -målene, og at CO2-avgiften skal fortsette å øke i årene fremover.

Stoltenberg mener hun isteden burde kommet med forslag til endringer i utvalgets mandat.

– Men Frp er mer opptatt av valgkamp enn å trygge norske arbeidsplasser og bedrifter, sier han.