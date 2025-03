I juni i fjor ble alle partiene på Stortinget enige om en ny langtidsplan for Forsvaret i årene 2025-36, en plan som innebærer at det til sammen skal brukes 1.635 milliarder kroner på forsvar de neste 12 årene.

– Historisk, sa leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, da avtalen ble presentert.

Samtidig bruker forsvarssjef Eirik Kristoffersen ressurser på å finne kostnadskutt på én milliard før utgangen av 2025, skriver DN.

Stillinger kan bli kuttet

Pengene stammer fra effektiviseringskrav fra de siste åtte årene som Forsvaret ikke har nådd, samt endringer i valuta og priser. Alle avdelinger har blitt bedt om å komme med forslag.

– Effektiviseringskravet er et premiss for summen av det budsjettet vi har fått og de oppgavene vi er satt til å løse. Om vi ikke når målet, går ikke budsjettet opp, sier kommunikasjonssjef Eystein Kvarving i Forsvaret.

STILLINGER KAN RYKE: Brigader Eystein Kvarving er kommunikasjonssjef for Forsvaret. Foto: NTB

Avisen understreker at innsparingen ikke kan gjøres ved et enkelt kutt i drift. Innsparingen må være varig, og gi det Forsvaret selv kaller en gevinstrealisering. Enten ved at ting gjøres mer effektivt – eller at stillinger blir kuttet permanent.

– Klarer vi ikke kravene som ligger til grunn for det årlige budsjettet, må vi gå i dialog med departementet om hva vi ikke skal gjøre, fortsetter Kvarving.

Lederen for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, ber ifølge DN politikerne om å sette innsparingskravet på pause i 3-4 år hvis de vil styrke Forsvaret raskt.

– Forsvaret virker ikke

NRK omtalte i februar Forsvarsanalysen 2025 fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Rapporten, som skal gi forsvarsledelsen råd om videre utvikling, tegnet bildet av et forsvar som mangler både penger, folk og utstyr.

FINNER FEIL OG MANGLER: Direktør Espen Skjelland ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Foto: NTB

– Langtidsplanen er god, men vår jobb er å se på planens svakheter og mangler. Det er behov for å endre noen dypere instinkter i Forsvaret. Tid betyr noe nå, sa FFI-direktør og analysens hovedforfatter Espen Skjelland.

Han pekte overfor statskanalen på at det trengs påfyll av blant annet missiler, ammunisjon til stridsvogner og andre typer ammunisjon for å få Forsvaret «til å virke» i løpet av få år.

– Vi får ikke forsvart oss mot et stort angrep på det nåværende tidspunkt. Men et slikt angrep kommer heller ikke, fordi Russland er opptatte i Ukraina, fortsatte Skjelland.

Forsvarssjef Kristoffersen erkjente i den samme saken at norsk beredskap for krig «er mindre god.»