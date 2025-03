Elon Musk og hans såkalte departement for effektivitet i det amerikanske statsapparatet (DOGE) har nå fått beskjed fra president Donald Trump om å begrense jobbkuttene, skriver Financial Times.

I et møte i Det hvite hus torsdag, der ministre og Musk selv deltok, antydet presidenten ifølge avisen at DOGE kan ha vært for vilkårlig i sine masseoppsigelser av føderalt ansatte.

«Ettersom ministrene lærer om og forstår ansatte i de ulike departementene, kan de være svært presise med hvem som skal bli og hvem som skal gå. Vi sier skalpell i stedet for øks», skrev Trump på Truth Social kort tid etter møtet.

Les også 21 Doge-ansatte sier opp – vil ikke bygge ned viktige tjenester 21 personer som var ansatt i Elon Musks effektiviseringsetat Doge, har sagt opp. De sier de nekter å være med på å avvikle kritisk viktige offentlige tjenester.

Vil ikke miste gode folk

Trumps kommentarer kommer samtidig som uroen blant republikanske kongress- og regjeringsmedlemmer over tempoet i og omfanget av DOGEs oppsigelser, som har rammet minst 20.000 føderalt ansatte.

«Det er svært viktig at vi kutter nivåene ned til der de bør være, men det er også viktig å beholde de beste og mest produktive. Vi skal ha disse møtene annenhver uke til denne delen av det svært nødvendige arbeidet er fullført», fortsatte presidenten – før han på en pressekonferanse i Det hvite hus gikk enda lenger.

– Jeg vil ikke se et stort kutt hvor mange gode folk mister jobben. (...) Jeg vil at ministrene skal sjekke først og beholde alle de ansatte de ønsker og trenger, sa Trump.

Les også Ni arrestert i Musk-demonstrasjon Lørdag brøt det ut flere demonstrasjoner utenfor Tesla-forhandlere i USA.

Trump-ordre gir etater myndighet til å gå gjennom alle utgifter En presidentordre fra Donald Trump gir Elon Musk mer muskler i jakten på offentlig sløsing og gir alle myndigheter en måneds frist til å kartlegge utgifter.

Musk: USA skal spare 4 milliarder dollar daglig USA skal spare 4 milliarder dollar daglig fram til september, forteller Doge-sjef Elon Musk. Han varsler raskt arbeid for å kutte budsjettunderskuddet.

Fikk Musks telefonnummer

DOGE-OPPFORDRING: Fra Nicole Malliotakis, en republikansk representant for New York. Foto: Bloomberg

Presidentens siste utspill gjenspeiler ifølge Financial Times forrige måneds oppfordring fra Nicole Malliotakis, en republikansk kongressrepresentant for New York, til DOGE om å bruke «skalpell, ikke slegge» i sine besparelser «for å unngå utilsiktede konsekvenser.»

Kilder som var til stede hevder overfor avisen at Musk – som en respons på bekymringene – onsdag gikk med på å gi noen republikanske senatorer sitt personlige telefonnummer, slik at de kunne ringe og varsle om kutt de anså som problematiske.

Samtidig har speaker i Representantenes hus, Mike Johnson, rådet republikanske kongressmedlemmer til å unngå fysiske møter i valgkretsene etter høylytte protester mot DOGE-kutt på rådhus i blant annet Georgia, Texas og Kansas.