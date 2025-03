Stoltenberg kaller inn til pressetreff om skattekommisjon

Torsdag ble det kjent at Stoltenberg sette ned en skattekommisjon med deltakere fra ulike partier for å legge grunnlag for et skatteforlik.

– Regjeringen inviterer til et bredt forlik om skatt, for å bidra til at vi får et bedre og mer forutsigbart skattesystem for bedriftene og for familiene, sa Stoltenberg til VG.

Målet er at skatteforliket skal være klart neste år, slik at det kan tas med i statsbudsjettet året etter. Stoltenberg sa at bakgrunnen for at han ønsker et forlik nå, er at det har vært mange skiftende regjeringer og mange endringer i skattesystemet.

Frp og Høyre gikk samme dag ut med ramsalt kritikk av det de mente var politisk spill.

– Grunnen til at vi går ut offentlig, er at vi synes mandatet er så drøyt. Det er et av de mest politiske mandatene jeg kan huske. Det er åpenbart et forsøk fra Stoltenberg på å sminke bruden før valgkampen. De ønsker å ta en ekstremt viktig skattedebatt bort fra valgkampen, sa Listhaug.

Stoltenberg svarte med å anklage Listhaug for et tillitsbrudd.

– Vi er helt i begynnelsen av en prosess. Jeg har drøftet dette de siste dagene med noen få partier. Fremskrittspartiet fikk et førsteutkast til et notat i fortrolighet. Jeg har aldri opplevd før at et parti da snur seg rundt og går til pressen med det. Det er et tillitsbrudd, det er skuffende, sa Stoltenberg til Aftenposten.