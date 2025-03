Et kvarter før finansminister Jens Stoltenbergs pressemøte om skattekommisjonen fredag, dukket FrP-leder Sylvi Listhaug opp i Finansdepartementets lokaler.

Listhaug var den første til å vende tommelen ned for tanken om et bredt skatteforlik allerede torsdag kveld. Like etter fulgte Høyre-leder Erna Solberg opp. Fredag formiddag har også Senterpartiet og SV avvist tanken.

Etter et drøyt kvarter ble så Listhaug vist ut av Finansdepartementets ansatte.

Stoltenberg har kritisert det han mener er et tillitsbrudd fra Listhaugs side, ved at hun har referert fra et notat hun og andre partiledere har fått innsyn i frem til Stoltenberg varslet forsøk på en skattekommisjon.

– Tidspunkt og mandat

– Er det mandatet som er problemet?

– Både tidspunkt og mandat. I utgangspunktet var vi positive, sier Listhaug til Finansavisen.

– Et forlik er i utgangspunktet en god ide, men når vi ser at mandatet og ser at det innebærer at vi skal låse på Arbeiderpartiets høye skattenivå og legge opp til en videre økning i CO2-avgiften og klimaavgifter som skader både bedrifter og folk, når norske bedrifter har langt høyere avgifter enn resten av Europa, at vi skal se på at petroleumsnæringen får en nedgang, det er vi heller ikke med på. Vi så veldig raskt at dette ikke er noe vi kan være med på.

– Når du mange ganger har etterlyst en forutsigbar skattepolitikk, er det ikke dumt å si nei til et forlik?