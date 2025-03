I morgen er det den internasjonale kvinnedagen, men vi må innrømme at vi aldri har gått i 8. mars-tog. Vi har likevel vært opptatt av likestilling. Like rettigheter på tvers av kjønn – slik vi må minne om at det også gjelder for hudfarge og alder – er grunnleggende menneskerettigheter. Derfor har vi i Kapital stadig fokus på kvinner, likestilling og makt, og vi har to spesialutgaver hvert år om ESG (Environmental, Social and Governance). Dette er temaer som er viktige for våre lesere, slik at vi kan sikre en bærekraftig økonomi i mange år fremover og like rettigheter for alle i samfunnet, uavhengig av kjønn, alder og hudfarge.

I altfor mange år har vi levd med at statsledere og diktatorer i land som Kina, Russland, Afghanistan, Nord-Korea, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia ikke respekterer kvinners og homofiles grunnleggende menneskerettigheter. Vi glemmer aldri 15 år gamle Malala Yousafzai, som i 2012 ble skutt i hodet på en buss av Taliban i Pakistan fordi hun skulle på skolen. Eller den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Amini, som ble arrestert av Irans moralpoliti i september 2022 for angivelig ikke å ha fulgt reglene for hijabbruk. Tre dager senere døde hun i politiets varetekt. Malala og Mahsa er likevel bare to av utallige kvinner som har blitt alvorlig skadet eller drept for å ha stått opp for sine grunnleggende menneskerettigheter som kvinner.

At vi i en slik verden skulle få en president i USA som ikke bare neglisjerer, men faktisk forbyr programmer for DEI (mangfold, likestilling og inkludering) i statsforvaltningen, er sjokkerende. Donald Trumps presidentordre 14151, som han signerte allerede 20. januar, pålegger alle føderale etater å avslutte alle DEI-programmer og -aktiviteter.

Men det stopper ikke der. Allerede dagen etter utstedte Trump presidentordre 14173, som forbyr private organisasjoner å gjennomføre DEI-baserte ansettelsesprogrammer for jobber finansiert av føderale kontrakter. Den opphever også deler av tidligere presidentordrer som påla positiv diskriminering og ikke-diskrimineringspraksis for føderale kontraktører.

Trump har også opphevet presidentordre 11246, som opprinnelig ble signert av president Lyndon B. Johnson i 1965. Denne ordren forbød føderale kontraktører å diskriminere ved ansettelser og påla dem å implementere positiv diskriminering for å fremme like muligheter i arbeidslivet.

President Trump kaller ESG for svindel og har meldt USA ut av Paris-avtalen. Han har også sparket forsvarssjefen Charles Q. Brown og marineadmiralen Lisa Franchetti. Oppsigelsen av Brown og Franchetti skjedde kort tid etter at Trumps forsvarsminister, Pete Hegseth, uttalte at Brown burde sparkes for sitt syn på mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammet i militæret, og at kvinner ikke burde tjenestegjøre i kamp.

Derfor skal vi i morgen markere 8. mars som vi aldri tidligere har gjort: i trass!

Gratulerer med dagen.

Vibeke Holth

Redaktør, Kapital