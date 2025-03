Handelskrigen eskalerer: Kina med ny toll mot Canada

I august i fjor kom nyheten om at Canada ville innføre 100 prosent toll på kinesiske elbiler og 25 prosent toll på kinesisk stål og aluminium.

Det gjorde flere medier i landet rasende, og en redaktør i Global Times, et talerør for den kinesiske regjeringen, skrev at Canada «skyter seg selv i foten» ved å «følge USAs proteksjonistiske politikk».

Nå kommer Kina med motsvaret, og har varslet innføring av toll på canadiske landbruks- og matvarer til en verdi på over 2,6 milliarder dollar, omtrent 28,23 milliarder norske kroner. Det skriver Reuters lørdag morgen.

Ifølge Reuters vil de nye tollavgiftene tre i kraft allerede 20. mars.

Et varselskudd

Da Canada varslet om de nye tollsatsene i høst, kunngjorde Kina at de planla en antidumping-kampanje mot canadisk raps og andre kjemiske produkter, da over halvparten av rapsen som produseres i Canada blir eksportert til Kina.

Det ser derimot ut til at raps er utelatt fra de siste tollsatsene, og Reuters skriver det kan tyde på at Beijing vil signalisere at det er rom for handelssamtaler.

Analytikere Reuters har snakket med mener imidlertidig at tollsatsene fungerer som «et varselskudd».

«Ved å slå til nå minner Kina Canada på kostnadene ved å følge amerikansk handelspolitikk for tett» sier Dan Wang, ina-direktør ved Eurasia Group i Singapore, til Reuters.

«Kinas forsinkede respons gjenspeiler sannsynligvis både kapasitetsbegrensninger og strategisk signalering. Handelsdepartementet er presset, da de håndterer handelskonflikter med både USA og EU. Canada, som har lavere prioritet, måtte vente på tur».