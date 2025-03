Venstre skroter krav og avgifter – vil hjelpe unge inn i boligmarkedet

– Venstre vil fjerne dokumentavgiften og egenkapitalkravet for førstegangskjøpere slik at det blir enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, heter det i vedtaket som ble fattet på landsmøtet lørdag.

Et forslag om å droppe ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) ble dessuten stemt ned – i strid med landsstyrets oppfordring.

– Venstre vil ha et boligmarked som er mer tilgjengelig for nyetablerte uten arv og formue. Vi vil bygge flere boliger tilpasset førstegangskjøpere slik at flere har mulighet til å komme inn på boligmarkedet, står det i partiprogrammet for de kommende fire årene.