Alliansen tapte mot staten

Alliansen – Alternativ for Norge, ledet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen, tapte søksmålet mot staten om ugyldighet av den nye valgloven. Oslo tingrett avsa nylig dom, der partiets påstander om brudd på grunnloven og menneskerettighetene ikke førte frem.

Alliansen mente de nye underskriftskravene for å stille lister til valg var for strenge og udemokratiske. Retten konkluderte med at lovendringen var gyldig og ikke i strid med de grunnlovfestede prinsippene om frie valg.

Dommen kan ankes videre i rettssystemet, men inntil videre gjelder valgloven fullt ut. Saken gjelder ikke andre deler av valgprosessen.