Samtalene mellom USA og Kina om handel og andre temaer har kjørt seg fast på lavere nivåer. Begge parter snakker forbi hverandre, og klarer ikke å enes om den beste veien videre, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Klare meldinger om fentanyl?

Tjenestepersoner i Beijing hevder ifølge kildene at USA ikke har spesifisert nærmere hva som forventes av Kina på fentanyl for å få fjernet tollen. Den andre bølgen av tollsatser, innført i forrige uke, skal ha kommet som en overraskelse for begge parter i samtalene.

AMBASSADØR: Xie Feng er Kinas mann i Washington. Foto: NTB

President Donald Trumps team skal ha avvist fentanyl-påstanden, og vist til meldinger sendt fra Det hvite hus til Kina via diplomater i Washington – inklusive ambassadør Xie Feng. Disse meldingene omfattet krav om at Kina må stoppe eksporten til Mexico av kjemikalier som brukes til å produsere fentanyl – et kraftig, syntetisk opioid.

Ytterligere krav var innføring av dødsstraff for smuglere og en forsideartikkel i Folkets Dagblad – det kinesiske kommunistpartiets offisielle organ – som fordømmer fentanylhandelen.

– Grunnleggende forskjeller

Uenigheten mellom de to partene – inklusive klarheten i kravene som har blitt fremsatt – gjenspeiler ifølge Bloomberg en grunnleggende forskjell i hvordan Trump og Kinas president Xi Jinping driver diplomati. Mens Trump personlig har forhandlet om handelsavtaler med Canada og Mexico, krever Beijing en avklaring av de fleste detaljene før Xi tar en telefonsamtale med Trump.

De to presidentene har ikke snakket sammen siden noen dager før Trump tiltrådte. Den gang ble de enige om å «opprettholde strategiske kommunikasjonskanaler.» Trump uttalte tidlig i februar at en ny samtale snart ville finne sted, men en kilde som kjenner tankegangen i Det hvite hus hevder overfor nyhetsbyrået at det for tiden ikke foreligger planer om et møte mellom de to.

– Diskuterer toppmøte i juni

Wall Street Journal hevder likevel å sitte på opplysninger om at Kina og USA diskuterer et potensielt møte mellom presidentene i juni.

Tidspunktet skal angivelig være aktuelt fordi både Xi (15. juni 1953) og Trump (14. juni 1946) er født i juni. Det at begge er villige til å treffes nettopp denne måneden signaliserer ifølge avisens kilder at begge parter ønsker å bidra med litt godvilje inn i en relasjon for tiden preget av en gryende handelskrig.

Med en økonomi under økende press har Beijing ifølge Wall Street Journal en sterk interesse i å avverge – eller i det minste bremse – ytterligere tolløkninger og teknologirestriksjoner fra USA. Kilder som kjenner Beijings tankegang håper at et toppmøte kan bidra til å starte denne prosessen.

Siden innsettelsen i januar har Trump truet med, men deretter pauset, tollsatser mot Mexico og Canada. Samtidig har han lovet å innføre toll mot Europa og andre handelspartnere. Dette gjør faktisk Kina til det eneste landet som så langt er møtt med omfattende tolløkninger fra Trump.