Trump i kulissene når Grønland holder valg

Tirsdag velger grønlenderne nytt parlament – Inatsisartut. Valgkampen har i stor grad vært preget av ett spørsmål: Når og hvordan øya skal løsrive seg fra Danmark, den tidligere kolonimakten som i 1953 innlemmet Grønland i det danske riksfellesskapet.

I den danske grunnloven finnes det en paragraf som åpner for at Danmark kan gi fra seg Grønland.

– Den generelle forståelsen er at det vil være mulig å gi bort deler av landet, eller at Grønland kan bli uavhengig uten at den danske grunnloven endres, sier professor Frederik Waage ved Syddansk Universitet til nyhetsbyrået AFP.

Grønland har hatt utvidet selvstyre siden 2009, og selvstyreloven inneholder også et veikart for hvordan øya kan bli selvstendig. I artikkel 21 fastslås det at avgjørelsen skal tas av grønlenderne selv.

Inuittregister

Selvstyreloven definerer imidlertid ikke hvilke deler av Grønlands befolkning som skal kunne stemme i en folkeavstemning om uavhengighet. Det har utløst en debatt om grønlandsk nasjonalitet og et inuittregister der etniske dansker er ekskludert.

– Det er ikke meningen at folket som koloniserte landet vårt, skal kunne bestemme hvorvidt de ønsker å fortsette med det, har Pelé Broberg uttalt til den danske avisen Berlingske. Han leder det nasjonalistiske partiet Naleraq.

Ideen om har imidlertid møtt motstand. Ifølge Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, vil det være svært vanskelig å lage et slikt register, basert på blod og slektstavler.

– Det er så mange blandede ekteskap mellom grønlendere og dansker. Så skal man være halvt grønlandsk? Eller kvart grønlandsk? spør han.

– Jeg tenker på Nürnberglovene når jeg hører dette, sier han videre, en referanse til de rasistiske og antisemittiske lovene som gjaldt i Nazi-Tyskland.

Trump: Velkommen til USA

Det er grønlenderne som selv bestemmer over Grønlands framtid, noe selvstyreloven er helt klar på. Dette har Danmarks statsminister Mette Frederiksen flere ganger sagt.

Også USAs president Donald Trump, som ikke har lagt skjul på sin store interesse for øya, har uttalt at «det utrolige folket» på Grønland har rett til selvbestemmelse. Det skjedde da han i forrige uke talte i Kongressen.