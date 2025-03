Ukrainere møter USA – sier de ønsker fred

Pressen fikk være til stede i møterommet en kort stund før tirsdagens forhandlinger ble innledet.

Mens USAs utenriksminister Marco Rubio smilte til kameraene, satt de ukrainske forhandlerne uten å fortrekke en mine.

Ingen ville svare på spørsmålene som journalistene stilte.

Uten Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankom Jeddah mandag sammen med den ukrainske delegasjonen, men han skal selv ikke sitte ved bordet under samtalene.

Den ukrainske delegasjonen ledes i stedet av Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak.

– Vi er klare til å gjøre alt for å oppnå fred, sa Jermak på vei inn i møtet.

Han understreket at det må oppnås en «rettferdig og varig fred» og at Ukraina må få sikkerhetsgarantier for å hindre en ny russisk invasjon i framtida.

Møtte kronprins

Jermak har med seg utenriksminister Andrij Sybiha og forsvarsminister Rustem Umerov under møtene i Jeddah.

Rubio leder den amerikanske delegasjonen, og han har med seg USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz.

Før samtalene har både Rubio og Zelenskyj møtt Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Våpenhvile

Ukraina har på forhånd sagt at de vil foreslå en våpenhvile som gjelder Svartehavet, og som vil føre til tryggere skipsfart. De vil også at den omfatter langtrekkende raketter, som har påført ukrainske kraftanlegg store skader.

Natt til tirsdag gjennomførte Ukraina et massivt droneangrep mot mål i Russland. Minst tre mennesker ble drept og nærmere 20 ble såret i angrepet.

– Dette er et ytterligere signal til Putin om at også han bør være interessert i en våpenhvile i lufta, sa Andrij Kovalenko som sitter i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd i en kommentar til angrepet.

Ingen forslag

På flyet til Jeddah sa Rubio at USA ikke vil komme med noen forslag til hvordan krigen kan avsluttes, men at de i stedet vil høre hvilke innrømmelser Ukraina kan gå med på.

Russland har sagt at de er villige til å legge ned våpnene på betingelse av at Ukraina ikke blir medlem av Nato, samt at Russland får beholde den annekterte Krim-halvøya og områdene de nå kontrollerer øst i Ukraina.

President Donald Trump har flere ganger gjentatt at Ukrainas president ikke ønsker fred, og at landet sitter med svært dårlige forhandlingskort.

(NTB)