Frp skuffer i ny meningsmåling

Sylvi Listhaug og Frp vokste til å bli landets største parti. Nå ser det ut til å snu i en meningsmåling gjennomført av VG.

Senterpartiet gikk ut av regjering og Jens Stoltenberg ble finansminister. Etter Stoltenberg sitt inntog har Arbeiderpartiet opplevd en bedring i meningsmålingene.

Dobbelt så store

Det kan se ut som Frp er på vei nedover, mener Thore Gaard Olaussen, som har utført meningsmålingen for VG.

– De synker sakte, men sikkert, sier Olaussen.

Meningsmålingen viser en prosentfordeling for hvor AP kommer ut med 27,4 prosent. Frp falt tilbake med 2,1 prosent til 21,5, mens Høyre steg med 1,1 prosent til 20,2.

I 2008 falt Frp fra over 30 prosent til 22,9 prosent ved stortingsvalget i 2009.

– Nå er Frp dobbelt så store som de var i 2021. Det betyr at de er avhengige av å opprettholde tilsiget fra andre partier. Hvis de andre partiene begynner å tette igjen, vil Frp gå ned på oppslutning, sier Olaussen.

Flere partier er fornøyde med målingene, men det er mange som frykter over at toppen er nådd. Senterpartiet var landets største parti tilbake i 2020-2021. De fikk over 20 prosent, men endte opp med 13,5 prosent ved stortingsvalget i 2021.

Erna Solberg er fornøyd

Høyre-leder Erna Solberg er glad for å se målingen og sier at oppgangen var ventet.

– Det viktigste for meg er hva som skjer i september. Vi mener vi skal klare å føre en valgkamp som gjør oss større enn Frp, sier hun til VG.