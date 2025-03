Antallet amerikanere som søker om britisk statsborgerskap, har nådd et rekordhøyt nivå. Donald Trumps tilbakekomst til makten har bidratt til en økning i antallet amerikanere som ønsker å sikre seg britiske pass. Det skriver Financial Times.

Over 6.100 amerikanske statsborgere søkte om å bli britiske i fjor. Det er det høyeste antallet siden registreringene begynte for to tiår siden. Antall søkere er også 26 prosent høyere enn i 2023. Søknadene økte spesielt i fjerde kvartal 2024. Det var med en økning på 40 prosent sammenlignet med året før. Dette ifølge data fra det britiske innenriksdepartementet.

I tillegg til Trumps gjenvalgskampanje og seier i november, peker immigrasjonsadvokater også på britiske skatteendringer som en årsak til økningen, skriver Financial Times.