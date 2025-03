Høyre vil bruke 10 milliarder på å styrke våpenproduksjonen

Høyre har lagt fem forslag fram for Stortinget om hvordan staten må fremskynde våpenproduksjonen i Norge og Ukraina, melder Dagens Næringsliv.

Blant annet vil det borgerlige partiet at 10 milliarder kroner settes av i revidert nasjonalbudsjett for å øke produksjonskapasiteten for strategisk viktig materiell hos norsk forsvarsindustri.

– Det største problemet nå er hvor lang tid det tar å bygge opp forsvarsindustrien vår i Norge og i resten av Europa. Vi må få en helt annen fart i dette arbeidet. De vanlige, langsomme prosedyrene for investeringsbeslutninger og langsiktige bestillinger holder ikke lenger, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisen.