Frp vil halvere momsen på matvarer

– Vi kan også se på tollen som bidrar til å fordyre matvarene i Norge, men matmomsen kan vi gjøre noe med veldig raskt, for eksempel i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier Listhaug til VG.

Hun mener det kan bidra til å dempe inflasjonen og dermed være med på å sikre at Norges Bank setter ned styringsrenta.

– Jo høyere matprisene blir, desto mer penger får staten inn i moms, så statens inntekter øker i takt med prisene. Etter vårt syn hadde det vært en bra håndsrekning til folk flest å redusere matmomsen, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til NRK i desember at han ikke tror lavere moms på mat løser problemet, og at pengene fort kan havne i lommen på butikkene.

Listhaug sier at de har fått garantier fra Norgesgruppen om at et eventuelt momskutt vil gå 100 prosent til kundene.

– Vi forventer de andre kjedene gjør det samme. Sist gang matmomsen ble redusert i 2001, kom det forbrukerne til gode, sier hun.