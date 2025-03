FN-advarsel: Mange vil dø som følge av USAs bistandskutt

Minst 300 millioner mennesker trenger nødhjelp og «hastigheten og omfanget av bistandskuttene vi har sett, er selvfølgelig et jordskjelv for sektoren».

– Mange vil dø fordi bistanden faller bort, sa OCHA-sjef Tom Fletcher på en pressekonferanse tirsdag.

Siden Trump returnerte til Det hvite hus i januar, har USAs bistandsdirektorat USAID blitt rammet av massive kutt. Kuttene er del av innsatsen ledet av Elon Musk og effektiviseringskontoret DOGE for å kutte den offentlige pengebruken. Følgene merkes verden rundt.

Etter å ha fryst all utbetaling av bistand for en gjennomgang, har USAs utenriksdepartement kunngjort at det vil stanse 83 prosent av USAIDs programmer.

Les også Nå rabler det for Trump

– Rundt om i FN-familien og hos våre partnere blir det tatt vanskelige valg hver dag om hvilke liv som skal prioriteres, hvilke liv vi skal prøve å redde, sa Fletcher. Han erkjente videre at FN har lent seg for tungt på amerikansk bistand.

FN anslo i desember at det totale bistandsbehovet i 2025 ville tilsvare 47,4 milliarder dollar, drøyt 500 milliarder kroner, men dette var bare nok til å hjelpe 190 millioner mennesker.

Uten amerikansk støtte, som ifølge Fletcher har reddet flere hundre millioner menneskeliv, har anslaget for hvor mange FN kan hjelpe, minket.