Hamas: Gaza-uttalelse fra Trump er godt nytt

Trump kom med utspillet på en pressekonferanse med Irlands statsminister Micheál Martin i Det hvite hus onsdag.

– Om president Trumps uttalelser innebærer en retrett fra tanken om å fordrive Gazastripens befolkning, er de godt nytt, heter det i en uttalelse fra Hamas-hold.

Trump la i februar fram sin plan for Gazastripen, som innebærer at de to millioner palestinerne som bor der, forflyttes til naboland som Jordan og Egypt. I tillegg vil han ha amerikansk eierskap av området, som så skal gjenoppbygges og gjøres til et såkalt Midtøstens riviera.