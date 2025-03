– Kuttene vil kunne skape en underklasse av studenter, mener Weadé James, seniordirektør for utdanningspolitikk hos Center for American Progress, en tenketank som har tatt til orde for økt investering i offentlige skoler.

Utdanningsdepartementets mål om å sørge for likestilling i skolene oppsto delvis fra anti-fattigdoms- og borgerrettsbevegelsene på 1960- og 1970-tallet. Departementets oppdrag er blant annet å sikre tilgang til lik utdanningsmulighet for alle i et system som består av store variasjoner.

Vil merkes lite?

Michael Petrilli, president for tenketanken Thomas B. Fordham Institute som tradisjonelt har gått inn for strengere akademiske standarder i offentlig skole, mener derimot at kutt i departementet trolig i realiteten vil merkes lite.

Årsakene, mener han, er at testresultater stadig viser at mange skolebarn sliter akademisk. De siste nasjonale testene viser at en tredel av åttendeklassingene mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, og at det er økende avstand mellom de høyest presterende og lavere presterende studentene.

Dette er da også en av begrunnelsene utdanningsminister Linda McMahon og andre Trump-allierte har brukt for å rettferdiggjøre nedleggelsen av departementet.

Mens andre peker på at departementet har en viktig rolle for å rette oppmerksomheten mot utfordringene i utdanningssektoren. Hvis det legges ned, vil denne stemmen stilne, frykter kritikerne.

Offentlige skoler

Et svært viktig spørsmål er hva som skjer med de milliardene av dollar som årlig drifter offentlige skoler og med den økonomiske bistanden til områder med skolebarn fra lavinntektsfamilier.

Å undervise lavinntektsbarn, elever som lærer engelsk, og dem med funksjonshemninger koster ofte mer fordi det krever spesialisert undervisning eller mindre klasserom. Mange skoledistrikt sliter økonomisk med å møte disse studentenes behov og er av avhengig av støtte for å klare det.

McMahon har sagt at hun vil overføre pengene direkte til delstatene, med færre restriksjoner. Uten føderalt tilsyn frykter mange at delstatene vil bruke pengene til å fremme egne prioriteringer som potensielt kan øke ulikhetene.

Visepresident i tenketanken EdTrust, Wil Del Pilar, understreker at utdanningsdepartementet har vært langt fra perfekt, men at det har fungert som en viktig veiviser for skolene.

Han mener det er departementets rolle å sørge for et rammeverk som støtter opp under likhet for studentene.