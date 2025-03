Uklart hvordan EUs tollsvar vil ramme Norge: – Uoversiktlig og uforutsigbart

For foreløpig har det kommet få klare signaler fra EU.

– Svaret vi får, er at beskjeden er mottatt, men at det ikke er mulig å gi noen garantier, sier Marius Vahl, som er Norsk Industris mann i Brussel, til NTB.

Han beskriver situasjonen rundt handelskrigen som både uoversiktlig og uforutsigbar.

– Nøyaktig hva dette kommer til å omfatte, det vet ingen.

Det er EUs medlemsland, ikke kommisjonen, som eventuelt vedtar å gi Norge unntak.

– Handler ikke om EØS

Norske politikere trekker gjerne fram EØS-avtalen som begrunnelse for at Norge bør få unntak. Avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked.

Men den har liten betydning, ifølge kildene i Brussel.

– EØS-avtalen nevnes ikke her, sier en av dem til NTB.

Det som derimot trekkes fram som argumenter, er at Norge er tett integrert i det europeiske markedet, og at den norske eksporten til USA er liten. Dermed er det liten risiko for at norske varer som skulle til USA, dumpes på det europeiske markedet.

– De samme argumentene gjelder kanskje enda mer nå. I tillegg forsyner vi jo Europa med med strategisk viktige produkter og mange kritiske råmaterialer, sier Vahl.

Samtidig kan det anes et anstrøk av optimisme blant dem NTB har snakket med i Brussel.

– Vi har inntrykk av at myndighetene her er veldig på ballen, sier Vahl.

– Den geopolitiske spenningen er såpass høy, så jeg holder det for ikke usannsynlig at det kan gå bra. Det er jo det vi håper, sier han.