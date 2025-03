USAs president Donald Trump hadde onsdag besøk av Irlands statsminister Micheál Martin for å markere St. Patrick's Day, men benyttet anledningen til å kritisere handelsubalansen landet har med USA.

– Vi har et massivt handelsunderskudd med Irland fordi Irland var veldig smarte. De tok våre legemiddelselskaper fra presidenter som ikke visste hva de gjorde, og det er synd det skjedde, sa Trump ifølge Bloomberg under møtet i Det hvite hus.

Les også Nå rabler det for Trump

Har irritert seg lenge

Presidenten var klar på at amerikanske selskaper ikke ville ha latt seg lokke av Irlands lave selskapsskatter om han hadde hatt makten.

TRUMPS HANDELSMINISTER: Howard Lutnick. Foto: Bloomberg

– Da legemiddelselskapene begynte å dra til Irland, ville jeg ha sagt at det er flott. Men hvis dere vil selge noe til USA, kommer jeg til å ilegge en toll på 200 prosent, slik at dere aldri vil kunne selge noe i USA. Vet dere hva de ville ha gjort? De ville ha blitt her, fortsatte Trump.

Nyhetsbyrået påpeker at Trump og hans allierte lenge har irritert seg over Irlands skattepolitikk, inklusive en Apple-rettssak om selskapets skatteregning. I september i fjor konkluderte EUs øverste domstol med at Apple må betale Irland et skattekrav på 13 milliarder euro.

Handelsminister Howard Lutnick har tidligere også trukket frem Irland som et land han mener nyter godt av et budsjettoverskudd på bekostning av USA.

Les også Rekordutgifter til tross for Musk-kutt Til tross for Elon Musks sparetiltak, steg USAs føderale utgifter til rekordhøye 603 milliarder dollar i februar. – Kuttene kan knapt identifiseres, sier ekspert på økonomisk politikk.

Eksportrekord i fjor

En eksporttung økonomi gjør Irland særlig sårbart fra Trumps tolltrusler, melder Bloomberg, og viser til at landets eksport nådde rekordhøyder i fjor 2024 – drevet av nettopp medisinske og farmasøytiske produkter.

USA er Irlands nest største eksportmarked etter EU.

Nye tall viser at Irland eksporterte varer for 72,6 milliarder euro (79,3 milliarder dollar) til USA i 2024, det vil si 34 prosent mer enn året før. Samtidig falt importen av varer fra USA 2 prosent til 22,5 milliarder euro.