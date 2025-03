Trump undertegnet en presidentordre som gjør slutt på ordningen med medfødt statsborgerskap, i sin første dag i den andre presidentperioden. Den er blitt blokkert av føderale domstoler i delstatene Maryland, Massachusetts og Washington.

Statsborgerskap ved fødsel er nedfelt i det 14. tillegget i den amerikanske grunnloven, der det heter at alle som blir født på amerikansk jord, er amerikanske statsborgere.

Trump forsøker å fjerne retten for barn hvis foreldre oppholder seg ulovlig i USA. Ordren har virkningstid fra 19. februar om den blir stående.

Trump-administrasjonen argumenterer for at individuelle dommere ikke har myndigheten til at kjennelsene deres får landsomfattende virkning. Justisdepartementets advokat Sarah Harris skriver i sin anmodning at slike landsomfattende kjennelser «har kommet opp i epidemiske proporsjoner», og at dette hindrer presidenten fra å utføre sine konstitusjonelle plikter.

Trump har møtt på motstand i domstoler rundt om i USA mot forsøkene på å stanse den ulovlige innvandringer, kutte i de statlige budsjettene og redusere den statlige arbeidsstokken betydelig.

Høyesterett ventes å spille en avgjørende rolle når Trump tester grensene for presidentmakten i sin andre periode. Domstolen har i dag seks dommere som er utnevnt av republikanske presidenter, tre av dem av Trump, mens de tre siste er utnevnt av Demokrater.