Innfører 79 nye EU-lover

79 direktiver og forordninger ligger på komiteens bord når ambassadørene for de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein kommer sammen for å si ja til nye EU-lover.

Det er EØS-komiteen som formelt innlemmer EUs direktiver og forordninger i EØS-avtalen.

Håpet var at etterslepet, det vil si EØS-relevante rettsakter som EU har vedtatt, skulle komme under den «magiske» grensen på 500. Etter forrige møte i EØS-komiteen i februar telte etterslepet 563 rettsakter.

Men ettersom EU har vedtatt en rekke nye direktiver i mellomtiden, nås ikke målet denne gangen heller, etter det NTB kjenner til.

Kan gi problemer i handelskrigen

Etterslepet var også tema da næringsminister Cecilie Myrseth torsdag møtte hele tre kommissærer i EU-kommisjonen, blant dem EUs mektige handelskommissær og EØS-general Maros Sefcovic.

Myrseths hovedbudskap var at Norge ikke må havne utenfor dersom EU setter opp tollmurer som beskyttelsestiltak i handelskrigen med USA.

Slike tollmurer kan ramme norsk eksportnæring hardt. Nesten 70 prosent av all norsk eksport går til EU.

TV 2 erfarte torsdag kveld at EU nå knytter et slikt unntak til at Norge raskere innfører EU-lover.

En kilde nær forhandlingene avviser imidlertid overfor NTB at en slik kobling ble gjort.