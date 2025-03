Dette er del av Donald Trumps såkalte etterkrigsplan for Gaza, opplyser israelske og amerikanske myndighetspersoner, ifølge nyhetsbyrået.

USA og Israel har kontaktet de tre østafrikanske landene om dette, sier myndighetspersonene. Det kan tyde på at USA og Israel har tenkt å stå fast ved en plan om tvangsflytting av palestinere ut av Gaza. Planen har møtt sterk internasjonal fordømmelse.

Anonyme kilder

Kildene nyhetsbyrået har snakket med uttaler seg anonymt om et hemmelig diplomatisk initiativ. Det er ifølge kildene uklart hvor langt samtalene har ført, og på hvilket nivå de foregår.

Ifølge de amerikanske kildene er det israelske myndigheter som har ledet an i samtalene, og USA og Israel skal ha tatt kontakt med de tre landene i februar.

Det hvite hus vil ikke kommentere kontakten. Heller ikke kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu eller Ron Dermer, den israelske politikeren som har ledet landets planlegging for etterkrigen, ønsker å kommentere.

Men Israels finansminister Bezalel Smotrich, som lenge har vært tilhenger av det han kaller «frivillig» utvandring fra Palestina, sa denne uken at Israel jobber med å finne land som kan «ta imot» palestinere. Han sa også at Israel forbereder en «veldig stor avdeling for utvandring» i forsvarsdepartementet.

Vold og krig

Den seneste utviklingen sår tvil om Trumps uttalte mål om å gjenbosette palestinerne i «trygge samfunn», da alle de tre utpekte landene er preget av fattigdom og i noen tilfeller vold og krig.

Konflikten i Sudan har blant annet utløst det FN betegner som verdens største flyktningkrise og ført til at 26 millioner mennesker sulter.

Myndighetspersoner i Sudan sier de har avvist tilnærmelsene fra USA, mens myndighetspersoner i Somalia og Somaliland sier til AP at de ikke er klar over noen kontakt med israelske og amerikanske myndigheter.

U-sving

Under Trumps kontroversielle plan skal Gazas mer enn 2 millioner mennesker tvangsflyttes. Han har foreslått at USA bør ta eierskap over det palestinske territoriet, føre tilsyn med en gjenoppbyggingsprosess og utvikle det som et eiendomsprosjekt.

Onsdag tok Trump imidlertid en U-sving og sa at ingen skal drive noen palestinere ut av Gaza. Han utdypet ikke noe ytterligere.

Ideen om å tvangsflytte palestinerne var tidligere i stor grad betraktet som en fantasi fra Israels ultranasjonalistiske utkant. Men siden Trump presenterte ideen på et møte i Det hvite hus i februar, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu hyllet den som en «dristig visjon».

Trump har tidligere foreslått å sende palestinerne til Egypt og Jordan, noe myndighetene der har blankt avvist.