– Man skal ikke være altfor negativ, for både Elon Musk og Donald Trump er så dårlige til å styre. Det går ikke så godt for Donald Trump, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes.



Statsmannen Alexis de Tocqueville skriver i Democracy in America at en sterk stat kan være positiv så lenge den er begrenset og har et godt verdigrunnlag. Tocqueville advarer samtidig mot faren for en despotisk statsmakt dersom demokratiet ikke balanserer individets frihet med flertallets makt.

Det er sivilsamfunnet som skal forhindre tyranni gjennom å gi borgerne aktiv deltagelse i samfunnslivet – et apparat Trump og Elon Musk har brukt de seneste ukene på å rasere.

– Dette her vil pågå helt til USA går i nedgangskonjunktur, for det å få ned rentene virker å være oppskriften på å betjene statsgjelden. Forhåpentligvis blir det ikke depresjon, sier Molnes.

– Tocqueville sier «USA er great så lenge det er good, og er det ikke good, vil det ikke være great. USA har heldigvis selvregulerende mekanismer i styringen av landet gjennom sin grunnlov, som gjør det mulig for landet å finne tilbake til sin storhet etter en tid.

Nederlag på nederlag

Han ser for seg at det ene nederlaget vil følge det andre for Trump.

– Canada kommer til å klare seg, noe de gjorde for 100 år siden da USA sist prøvde å annektere landet ved handelskrig. Løsningen var da å etablere et tettere handelssamarbeid med Storbritannia. Nå vil de gjøre det samme med EU og resten av verden.

– Det blir ikke fred i Ukraina, og det blir ingen våpenhvile, når kravene til Russland er at Ukraina blir en stat som ikke skal være i stand til å forsvare seg selv.

– Trump-flaggene er på vei ned, fordi amerikanerne ser at Trump er en slags mango Mussolini. Jeg tror vi får se Donald Trump stilt for riksrett før vi får se varig fred i Ukraina.

Alt er imidlertid ikke helsvart, sier Molnes.

– Handelskrigen med Europa kommer til å ramme italiensk og fransk vineksport spesielt hardt. Vi kan forvente masse deilige viner til sommeren på både Vinmonopolet og Systembolaget.