Carney tatt i ed som Canadas nye statsminister

Med stort flertall ble Carney sist søndag valgt til Justin Trudeaus etterfølger som leder for det liberale regjeringspartiet.

59 år gamle Carney får blant annet en handelskonflikt med USA og president Donald Trump i fanget. Trump har i tillegg truet med å annektere nabolandet, og Carney ventes i nær fremtid å utlyse valg på ny nasjonalforsamling.

Carney, som har ledet både Bank of Canada og Bank of England, var regnet som favoritt før avstemningen, har sagt at han er klar til å møte Trump. Forutsetningen er at amerikaneren viser «respekt for canadisk suverenitet» og er villig til å innta en felles og «langt mer omfattende holdning til handel».