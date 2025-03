Iran, Russland og Kina utfordrer USA i atomstriden

Diplomater fra Iran, Russland og Kina møttes i Beijing fredag for å diskutere Irans atomprogram, ifølge CNBC. Samtalene kommer kort tid etter at Iran avviste USAs krav om å gjenoppta forhandlinger om atomavtalen fra 2015.

Den opprinnelige avtalen ble inngått mellom Iran og seks stormakter – USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland – og innebar at Iran begrenset sitt atomprogram i bytte mot lettelser i internasjonale sanksjoner. I 2018 trakk daværende president Donald Trump USA fra avtalen, noe som førte til økt spenning mellom partene.

Nylig hevdet Trump at han hadde sendt et brev til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, med et forslag om nye atomforhandlinger. Han uttalte at Iran har to valg: enten inngå en avtale eller møte militære konsekvenser. Irans president Masoud Pezeshkian avviste imidlertid henvendelsen og understreket at Iran ikke vil la seg presse til forhandlinger.

Nærmer seg våpennivå

I forkant av møtet i Beijing uttalte Kinas utenriksdepartement at det håper samtalene vil bidra til å skape betingelser for en gjenopptakelse av forhandlingene. Russland, som har et tett samarbeid med Iran, deltok også i møtet.

Samtidig har spenningen økt etter at USA og fem andre medlemmer av FNs sikkerhetsråd – Frankrike, Storbritannia, Sør-Korea, Panama og Hellas – avholdt et lukket møte for å diskutere Irans atomprogram. Teheran fordømte møtet og beskrev det som et «misbruk» av Sikkerhetsrådets makt.

Iran hevder at dets atomprogram kun har fredelige formål, som energiproduksjon og medisinsk forskning.

Likevel har Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) nylig advart om at Iran øker produksjonen av anriket uran i et tempo som nærmer seg nivået som kreves for å lage atomvåpen.

Hvordan disse diplomatiske samtalene vil påvirke den spente situasjonen gjenstår å se, men Iran, Russland og Kina signaliserer tydelig motstand mot amerikansk press.