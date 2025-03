Dette kan bli Aps nye slagord

Dagens Næringsliv har fått tilgang til hvilke slagord som er sendt ut av Ap i et såkalt webpanel der et stort utvalg gir tilbakemeldinger på hvilke de liker best. Panelet har fått spørsmålet: «Endrer slagordene sannsynligheten for at du stemmer på Arbeiderpartiet?».

Alternativene lyder som følger:

På jobb for deg.

Trygg styring.

Trygghet for morgendagen og tro på fremtiden.

Best mulig for flest mulig.

Vanlige folks tur.

Partiet skal bestemme seg for hvilket slagord de velger før landsmøtet i begynnelsen av april. Ifølge DNs kilder er «vanlige folks tur» utelukket, men er inkludert for å måle opp mot de andre.

Støre har tidligere sagt til Aftenposten at slagordet «Nå er det vanlige folks tur», som etter kort tid ble gjort mye narr av, aldri var hans favoritt.

Aps kommunikasjonssjef Emma Svarva Giskås sier at testingen er nyttig for dem.

– Landsmøtet vedtar Arbeiderpartiets program og politikk som vi går til valg på. Sammen med dette vil resultat av tester om politiske saker og budskap på et representativt utvalg mennesker gi oss innsikt som er nyttig i planlegging av valgkampanjen, sier hun til DN.