Trump gjør store kutt i Voice of America

Det skjer etter at Trump fredag utstedte en presidentordre som listet Det amerikanske byrået for globale medier som «en del av det føderale byråkratiet som presidenten har bestemt er unødvendig».

Fredag morgen la Kari Lake, som er utnevnt til sjef i byrået, ut en melding på X om at de ansatte burde sjekke eposten sin. Dette sammenfalt med at hundrevis av ansatte i VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe og andre medieorganisasjoner i helgen mottok en epost som informerte om at de var permittert og vil bli nektet adgang til kontorene sine. Videre het det at de må levere inn pressekort og annet utstyr utstedt av arbeidsplassen.

Harrison Fields, en talsmann for Det hvite hus, tok en mer uformell tone enn Lake og skrev ganske enkelt «farvel» på X på 20 språk, en hentydning til medieorganisasjonens flerspråklige dekning.

Les også Trump sier han var sarkastisk da han lovte å gjøre slutt på Ukraina-krigen på 24 timer USAs president Donald Trump sier han «var litt sarkastisk» da han gjentatte ganger hevdet at han ville gjøre slutt å Ukraina-krigen i løpet av sitt første døgn i Det hvite hus.

VOA-direktør Michael Abramovitz sier at han er blant de 1.300 som nå er permittert.

– VOA trenger gjennomtenkt reform, og vi har gjort store fremskritt. Men dagens handling vil gjøre Voice of America ute av stand til å utføre sitt viktige oppdrag, skriver han i et innlegg på Facebook.

– VOA har vært en uvurderlig ressurs for USA, og har spilt en avgjørende rolle i kampen mot kommunisme og undertrykkelse, og i kampen for frihet og demokrati verden over, skriver han videre, og påpeker at VOA når ut til over 360 millioner mennesker hver uke, på 48 forskjellige språk.

Reportere uten grenser fordømmer kuttene. Organisasjonen kaller den et brudd på USAs historiske rolle som forsvarer av fri informasjon.