Vil ha nytt europeisk satellittnettverk

EU ser på mulighetene for å bygge et nytt satellittnettverk for å bli mindre avhengige av amerikansk etterretning, ifølge Financial Times (FT).

Bakgrunnen er at president Donaldt Trump har pauset deling av etterretning med Ukraina, noe som tydeliggjør hvor avhengige Europa er av USA på dette området.

– Gitt endringene i den geopolitiske situasjonen, vurderer Europakommisjonen å utvide satellittkapasiteten for å bedre etterretningsstøtten, sier EU-kommissær for forsvar og romfart, Andrius Kubilius, ifølge FT.

Det nye satellittnettverket skal kunne brukes til å oppdage trusler slik som troppebevegelser, samt for å koordinere militære tiltak.

Uttalelsene skjer i forkant av lanseringen av en større satsing på europeisk opprustning.

Tidligere i måneden ble det foreslått å gi 150 milliarder euro i forsvarslån til medlemslandene, som skal kunne brukes på våpen fra EU og likesinnede europeiske land, som Storbritannia, Norge og Sveits. Ifølge FT lanseres denne plannen neste uke.

Kjernen i planen er unntak fra EUs budsjettregler, slik at medlemslandene umiddelbart kan foreta investeringer. Dette skal muliggjøre forsvarsinvesteringer på 650 milliarder euro.

Ifølge Kubilius vil planen fremheve strategiske områder der EU er for avhengige av USA. Dette inkluderer blant annet flyfraktskapasitet, lufttanking og luftvarslingssystemer.

Han ønsker også å prioritere et rakettforsvarssystem, som kan koste så mye som 500 milliarder euro.

– Vi er nakne. Skal vi utvikle luftforsvarssystemer for hvert enkelt land, eller sammen? Det føles bedre å ha et felles system som kan koordinere dekning av hele terretoriet, men det er ikke opp til oss å avgjøre, sier han.