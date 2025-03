Zelenskyj nekter for at ukrainske styrker er omringet i Kursk

– Det er ingen omringing av våre styrker, skrev Zelenskyj på X lørdag. Generalstaben sa det samme fredag.

Overfor journalister i Kyiv beskrev Zelenskyj påstanden som «en løgn fra Putin», men han utelukket ikke muligheten for at russiske styrker kan forsøke å omringe ukrainske enheter nær grensa på ukrainsk territorium.

Tidligere sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov til det russiske, statlige nyhetsbyrået Tass at tida var i ferd med å løpe ut for de ukrainske styrkene som kjemper i Kursk. Han la til at tilbudet om å spare livene deres stadig står, men at det ikke vil vare evig.

USAs president Donald Trump har bedt Russlands president Vladimir Putin om å spare livene til de ukrainske styrkene som angivelig er omringet i Kursk. Putin gikk med på dette, men krevde at den ukrainske regjeringen beordrer soldatene til å legge fra seg våpnene og overgi seg.

Zelenskyj har tidligere antydet at soldatene vil måtte trekke seg ut av Kursk.

– Jeg kan kun takke våre krigere for denne operasjonen, som har fullført sin oppgave, har han sagt. Lørdag sa han at det stadig pågår aksjoner i enkelte deler av Kursk, og at soldatene gjør jobben som kreves av dem.

Ukraina innledet i august en overraskende lynoffensiv i Kursk. Å kunne bytte området mot okkuperte ukrainske områder i eventuelle forhandlinger har blitt trukket fram som en årsak.