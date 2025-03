Regjeringen bryter rang-tradisjon – Setter Brenna foran Vestre

Dermed bryter Ap-regjeringen tradisjonen der alder avgjør når to statsråder har samme ansiennitet. Ifølge vanlig praksis skulle helseminister Jan Christian Vestre (38), som er eldst av de to, vært nummer to, skriver Aftenposten.

Brenna og Vestre ble begge statsråder i oktober 2021. De er også likestilte nestledere i Arbeiderpartiet.

Statsministerens kontor opplyser til Aftenposten at regjeringen står fritt til å fastsette rekkefølgen.

Rangordningen avgjør hvem som stepper inn som statsminister ved Støres fravær, og fastsetter også hvor statsrådene sitter under statsråd og regjeringskonferanser. Etter Støre og Brenna følger Vestre som nummer tre, og Jens Stoltenberg som nummer fire.

Brenna selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til Statsministerens kontor.