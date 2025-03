Ny finansminister – samme gamle visa

Norges økonomiske motor er ikke politikere på Stortinget, men bedriftene og gründerne som hver dag skaper verdier og arbeidsplasser. De siste tre årene har Støre-regjeringen derimot lagt hindringer i veien for disse, gjennom økte skatter for norske eiere og bedrifter. Nesten 30 milliarder kroner i økninger, eller nesten 200 millioner kroner i uken i tre år. Dette er penger som i stedet burde vært brukt til å utvikle nye produkter, skape flere jobber og investere i fremtiden.

KrF er klare til å diskutere en skattereform som fjerner formuesskatten på arbeidende kapital allerede neste år

Mange eiere av små og mellomstore bedrifter må nå tappe bedriftene sine for kapital for å betale formuesskatt. Dette er kapital som ellers kunne vært brukt til å utvikle bedriften og skape flere arbeidsplasser. For oppstartsbedrifter er situasjonen enda verre – mange må selge aksjer i egen virksomhet, ofte til utenlandske eiere, for å dekke en formuesskatt som favoriserer utenlandske eiere. Dagens politikk gjør det mindre attraktivt å starte og utvikle bedrifter i Norge. Det må endres.

Økt eierbeskatning har ført til at flere norske bedrifter er solgt til utenlandske investorer. Dette svekker lokalt eierskap og gjør oss mer sårbare i krisetider. Norsk næringsliv trenger rammevilkår som fremmer langsiktige investeringer og sikrer norske arbeidsplasser.

Rett før valget og i en tid med internasjonal uro, foreslår finansminister Jens Stoltenberg (Ap) en skattekommisjon. Dette kan virke som et forsøk på å parkere skattedebatten frem til 2027. Mens regjeringen snakker om en «helhetlig gjennomgang», minsker ikke skatteregningen for norske bedrifter. Vi trenger ikke flere utvalg – vi trenger handling. KrF er klare til å diskutere en skattereform som fjerner formuesskatten på arbeidende kapital allerede neste år.

Skattepolitikken må være forutsigbar. Bedriftseiere kan ikke drives ut av landet fordi de ikke vet hva fremtiden bringer. Norge har en sterk entreprenørskapskultur, men vi må legge bedre til rette for innovasjon og nyetableringer. Mens våre nordiske naboer satser på forskningsbasert innovasjon, blir norsk næringsliv stadig mer risikofylt å investere i. Dette må endres. Derfor vil KrF:

Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å sikre at verdiskapingen blir i Norge.

Skape stabile rammevilkår for norsk næringsliv, med sterkt lokalt eierskap.

Gjøre det lettere å starte og utvikle nye bedrifter, for å sikre et mer omstillingsdyktig næringsliv.

Politikken må styrke konkurransekraften til norske bedrifter, ikke svekke den. Vi trenger en regjering som lytter til næringslivet og legger til rette for vekst.

Dag-Inge Ulstein

Leder i Kristelig Folkeparti