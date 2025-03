Avviser formuesskatt på utenlandske eiere

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier nei til Rødts forslag om å innføre formuesskatt på utenlandske eiere av norske selskaper, melder E24.

I et skriftlig svar til Stortinget advarer han mot negative konsekvenser for norsk næringsliv.

– Innføring av en formuesskatteplikt på utenlandske aksjonærer vil gjøre det mindre lønnsomt for utenlandske personer å investere i næringsvirksomhet i Norge. Norske selskapers tilgang på utenlandsk kapital kan dermed bli redusert, skriver Stoltenberg.

Bakgrunnen for svaret er at Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad har bedt om finansministerens vurdering av forslaget, etter at Rødt nylig gikk inn for en slik skatt.

Stoltenberg påpeker at selv om en skatt teknisk sett kan innføres, vil den være vanskelig å håndheve, særlig overfor investorer fra land uten informasjonsavtale med Norge.

– En slik regel vil heller ikke få virkning for aksjonærer bosatt i land som Norge har skatteavtale med hvis avtalen omfatter formuesskatt, forklarer han.

– Jeg tror ikke det er en god idé, konkluderer Stoltenberg i svaret sitt til Stortinget.