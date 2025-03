– Hunter Biden har hatt Secret Service-beskyttelse over en lengre periode, betalt av amerikanske skattebetalere, skriver Trump på Truth Social.

Ifølge Trump har tidligere president Joe Bidens sønn i alt 18 agenter fra Secret Service rundt seg, noe Trump beskriver som «latterlig».

– For tiden er han på ferie, av alle steder, i Sør-Afrika, hvor det er det er satt store spørsmålstegn ved folks menneskerettigheter. På grunn nav dette er Sør-Afrika blitt fjernet fra listen vår over land som mottar økonomisk og finansiell bistand. Vær oppmerksom på at Hunter Biden, med umiddelbar virkning, ikke lenger får motta beskyttelse fra Secret Service, skriver Trump.

Presidenten legger til at Hunter Bidens søster Ashley Biden, som ifølge Trump har 13 livvakter, også mister beskyttelsen.

Tidligere president Joe Bidens kontor har så langt ikke kommentert Trumps kunngjøring.

Tidigere presidenter og deres ektefeller får i henhold til føderal lov livsvarig beskyttelse fra Secret Service. Men beskyttelse som de nærmeste familiemedlemmene over 16 år får, avsluttes når presidentperioden er over.

Imidlertid forlenget både Trump og Biden denne perioden for sine egne barn med seks måneder før de forlot presidentembetet. Hunter Bidens livvaktbeskyttelse skulle dermed ha blitt avsluttet først i sommer. Trumps fire voksne barn fikk beskyttelse i et halvt år etter at Trump avsluttet sin første periode som president.