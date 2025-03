YouGov har gjennomført en meningsmåling som viser støtte for obligatorisk militærtjeneste i Frankrike (68 prosent) og Tyskland (58 prosent). I Italia og Storbritannia er opinionen delt, mens et flertall av spanjolene (53 prosent) er imot.

Andre studier viser at mange europeere ikke er villige til å forsvare landet sitt i krig.

– I et liberalt samfunn er det nær umulig å innføre militær tvang. Så lenge det ikke er en direkte trussel om invasjon, er det politisk utenkelig å innføre sanksjoner mot dem som nekter å møte til militærtjeneste, sier Benedicte Cheron, en fransk ekspert på forholdet mellom samfunn og forsvar.

De største har ingen planer

Året etter Russlands anneksjon av Krim gjeninnførte Litauen verneplikt i 2015. Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Polen er de fem største europeiske Nato-landene. Ingen av dem har planer om å gjøre militærtjenesten obligatorisk.

Polen avskaffet verneplikten i 2008, men har planer om å tilby frivillig militær opplæring til 100.000 sivile fra 2027.

Tysklands påtroppende statsminister Friedrich Merz støtter innføring av ett års obligatorisk samfunnstjeneste i både militær og sivil sektor. I Storbritannia ble verneplikten avskaffet i 1963.

– Vi vurderer ikke verneplikt, men vi har kunngjort en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, sier Pat McFadden, som er Minister for Intergovernmental Relations. Han har ansvaret for at regjeringsapparatene i England, Wales, Skottland og Nord-Irland fungerer godt sammen.

– Har innsett sin egen sårbarhet

Frankrike avskaffet sin verneplikt i 2002, men president Emmanuel Macron ser på måter å oppmuntre unge til å tjene landet. I helgen uttalte han at Frankrike ikke lenger har logistikken for verneplikt. Men han signaliserte at regjeringen vil se på måter for å mobilisere sivile.

– Å gjeninnføre verneplikt ville bety at store deler av hæren måtte omdannes til treningssentre, sier den franske militærhistorikeren Michel Goya.

Han mener Europa plutselig har innsett sin egen sårbarhet.

– Det er først når tidevannet trekker seg tilbake at man ser hvem som har badet uten klær. Den amerikanske beskyttelsen forsvinner, og mange europeiske land innser at de står mer ubeskyttet enn de trodde, sier Goya til AFP.