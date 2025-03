USAs president Donald Trump vil senere tirsdag snakke med Russlands president Vladimir Putin i et forsøk på å få ham med på en avtale om 30 dagers våpenhvile i Ukraina.

«Jeg skal i morgen tidlig snakke med president Putin om Ukraina-krigen. Vi er enige om mange elementer i en endelig avtale, men mye gjenstår», skrev Trump mandag kveld i et innlegg på Truth Social.

Bloomberg hevder denne uttalelsen, sammen med den amerikanske presidentens uttalelser til journalister på Air Force One søndag kveld om at de to partene allerede er i samtaler om deling av aktiva, tyder på at mange beslutninger alt er tatt – med eller uten Ukraina.

– Vi skal snakke om kraftverk. Dette er et stort spørsmål, men jeg tror vi har diskutert mye av det allerede mellom begge sider, Ukraina og Russland, sa Trump da, og viste til det russisk-okkuperte atomkraftverket i den ukrainske Zaporizjzja-regionen.

Les også Hevder våpenhvile nærmer seg En våpenhvileavtale for Ukraina har aldri vært nærmere, sier president Trumps pressesekretær Karoline Leavitt mandag, dagen før Trump og Putins telefonmøte.

Frykter innrømmelser

Signalene hittil har fått Trump-kritikere til å frykte at han kan komme med innrømmelser til Russland uten samtykke fra Ukraina, noe som ifølge nyhetsbyrået setter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en farlig situasjon.

TRUMP-OPPFORDRING: Fra den øverste demokraten i Senatets utenrikskomité, Jeanne Shaheen. Foto: NTB

– «Worst case» fra et ukrainsk perspektiv ville ha vært at Trump blir overbevist av Putin om at disse russiske kravene er legitime og akseptable, og deretter legger press på Ukraina for å godta dem, sier Ann Marie Dailey, geopolitisk strateg og Russland-ekspert hos den politisk uavhengige forskningsinstitusjonen RAND.

– Siden Trumps mål først og fremst bare er å få slutt på kampene, tror jeg det er veldig mulig at han vil presse Ukraina til å gi opp visse deler av sitt territorium eller enkelte økonomiske eller industrielle aktiva for å oppnå fred, legger hun til overfor Bloomberg.

Jeanne Shaheen, senator for New Hampshire og øverste demokrat i Senatets utenrikskomité, oppfordret i en uttalelse publisert på komiteens nettsider Trump til «ikke å la seg lure av Vladimir Putins falske smiger eller manipulerende taktikk.»

Les også Advarer Trump: – Ikke gjør innrømmelser for Putin Den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock oppfordrer USAs Donald Trump om ikke å gi etter for Ukraina-kravene til Russlands president Vladimir Putin.

Tviler på Putins fredsvilje Det råder stor tvil i EU om Russland vil være villig til å gå med på en våpenhvile i Ukraina.

Kreml bekrefter: Putin hadde samtaler om våpenhvile Russland er «forsiktig optimistisk» etter samtalene med USA om våpenhvileforslaget om Ukraina. Putin og Trump skal etter planen også prate sammen snart.

Putin tillater aksjesalg

Samtidig skriver Financial Times mandag at Putin i forkant av Trump-samtalen har tillatt en gruppe vestlige forvaltere og hedgefond å selge russiske verdipapirer som har vært fastlåst siden Russland gikk inn i Ukraina.

Putin utstedte mandag et dekret som ga grønt lys til investorer som Jane Street, GMO og Franklin Templeton til å selge aksjer i russiske selskaper til 683 Capital Partners – et New York-basert hedgefond som deretter vil kunne handle med to russiske investeringsfond uten ytterligere godkjenning fra den russiske presidenten.

683 Capital Partners ledes av Ari Zweiman, og hadde ved utgangen av fjoråret en forvaltningskapital på 1,6 milliarder dollar, skriver avisen og viser til dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Vestlige aksjonærer i selskaper som Norilsk Nickel, VTB Bank og Rosneft har i stor grad vurdert aksjene som verdiløse etter at president Putin straks etter Ukraina-invasjonen forbød internasjonale investorer å handle i verdipapirer i russiske banker og energiselskaper uten hans velsignelse.